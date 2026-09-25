Delhi NCR News: 70 लाख पौधे लग गए, अब बचाने की बारीः मुख्यमंत्री
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:06 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:06 PM IST
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नई दिल्ली।
दिल्ली में इस सीजन 70 लाख पौधे लगे। अब सरकार इन्हें बचाने और पेड़ बनाने पर सारा जोर लगाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 70 लाख पौधे लगाना अभियान का अंत नहीं, बल्कि हरित दिल्ली की दिशा में अगले चरण की शुरुआत है। उन्होंने नागरिकों से पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की। सरकार के मुताबिक उसका मिशन ग्रीन दिल्ली अभियान जनभागीदारी से सफल हुआ है।
दिल्ली के पर्यावरण के लिए अहम मध्य रिज, डीडीए रिज और दक्षिण रिज में कुल 24.94 लाख पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पौधा स्वच्छ हवा और आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ भविष्य में निवेश है। ब्यूरो
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दिल्ली में इस सीजन 70 लाख पौधे लगे। अब सरकार इन्हें बचाने और पेड़ बनाने पर सारा जोर लगाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 70 लाख पौधे लगाना अभियान का अंत नहीं, बल्कि हरित दिल्ली की दिशा में अगले चरण की शुरुआत है। उन्होंने नागरिकों से पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की। सरकार के मुताबिक उसका मिशन ग्रीन दिल्ली अभियान जनभागीदारी से सफल हुआ है।
दिल्ली के पर्यावरण के लिए अहम मध्य रिज, डीडीए रिज और दक्षिण रिज में कुल 24.94 लाख पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पौधा स्वच्छ हवा और आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ भविष्य में निवेश है। ब्यूरो
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