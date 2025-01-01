Delhi NCR News: भैंस को गायों से बचाने के विवाद में पड़ोसी ने परिवार पर किया हमला, तीन घायल

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पलवल।

शहर थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी में भैंस को पड़ोसी की गायों से बचाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित सुंदर ने पड़ोसी दयाराम, उसके बेटे, पत्नी और बहू पर लाठी, सरिया और ईंटों से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर थाना प्रभारी नरेंद्र राणा के अनुसार सुंदर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार को उसके प्लॉट में दयाराम की दो गाय उसकी भैंस को मार रही थीं। इस बारे में शिकायत करने पर दयाराम और उसके बेटे विष्णु ने उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। अगले दिन सुबह नूंह रोड पर दयाराम और विष्णु ने उसे रोककर लाठियों से हमला कर दिया। आरोप है कि दयाराम की पत्नी ने सरिये से और विष्णु की पत्नी ने छत से ईंटें फेंककर हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंचे सुंदर के दोनों बेटों नितिन और अमन के साथ भी मारपीट की गई और मोबाइल फोन तोड़ दिया गया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

