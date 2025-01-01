Delhi NCR News: एटीएम कार्ड बदलकर खाते से निकाले 45,850 रुपये, छह बार में की ठगी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल।
गदपुरी थाना क्षेत्र में एटीएम बूथ पर मदद करने के बहाने तीन-चार युवकों ने एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 45,850 रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गदपुरी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार कुशलीपुर निवासी चंद्रपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार को शाम करीब 5:45 बजे वह दूधौला रोड़ पर पृथला स्थित फोनिक्स कंपनी के पास हिताची के एटीएम बूथ से पैसे निकालने गया था। वहां पहले से तीन-चार युवक मौजूद थे। लेनदेन विफल होने पर युवकों ने मदद करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड ले लिया। कुछ देर बाद कार्ड लौटाकर वे वहां से चले गए। बाद में चंद्रपाल के मोबाइल पर खाते से पैसे निकलने के लगातार छह संदेश आए। जांच करने पर पता चला कि युवकों ने उसका कार्ड बदल दिया था। आरोपियों ने तीन बार एटीएम से और तीन बार दुकान पर पोस्टपेड लेनदेन के जरिए रकम निकाली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की।
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पलवल।
गदपुरी थाना क्षेत्र में एटीएम बूथ पर मदद करने के बहाने तीन-चार युवकों ने एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 45,850 रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गदपुरी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार कुशलीपुर निवासी चंद्रपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार को शाम करीब 5:45 बजे वह दूधौला रोड़ पर पृथला स्थित फोनिक्स कंपनी के पास हिताची के एटीएम बूथ से पैसे निकालने गया था। वहां पहले से तीन-चार युवक मौजूद थे। लेनदेन विफल होने पर युवकों ने मदद करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड ले लिया। कुछ देर बाद कार्ड लौटाकर वे वहां से चले गए। बाद में चंद्रपाल के मोबाइल पर खाते से पैसे निकलने के लगातार छह संदेश आए। जांच करने पर पता चला कि युवकों ने उसका कार्ड बदल दिया था। आरोपियों ने तीन बार एटीएम से और तीन बार दुकान पर पोस्टपेड लेनदेन के जरिए रकम निकाली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की।