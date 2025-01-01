Delhi NCR News: खेत में चारा लेने गई किशोरी से छेड़छाड़ का लगा आरोप

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किशोरी के पिता की शिकायत पर पिनगवां थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस को दी शिकायत में किशोरी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी सुबह खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक पहले से खेत में छिपकर बैठा था। किशोरी के खेत में पहुंचते ही आरोपी ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती खेत की ओर ले जाने का प्रयास किया। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने किशोरी के साथ अश्लील हरकतें कीं और जबरदस्ती करने की कोशिश की। किशोरी के शोर मचाने और विरोध करने पर आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गया।घर पहुंचने पर किशोरी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस को शिकायत दी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने कुछ महीने पहले भी किशोरी के साथ ऐसी हरकत करने का प्रयास किया था। उस समय मामला पंचायत में पहुंचा था और आरोपी को दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। पिनगवां थाना प्रभारी निखिल ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संवाद

पिनगवां। थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई किशोरी के साथ कथित छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है।