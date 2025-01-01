Delhi NCR News: सोशल मीडिया पर बढ़ी रंजिश में युवक को पीटा, तोड़ा दम

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नूंह। नूंह सदर थाना क्षेत्र के बैंसी गांव में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद एक 23 वर्षीय युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 9 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।शिकायतकर्ता अकबर पुत्र दीन मोहम्मद निवासी बैंसी, नूंह के अनुसार, आरोपियों द्वारा फेसबुक पर एक आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट डाली गई थी। जब पीड़ित परिवार ने आरोपियों के परिजनों को समझाकर पोस्ट हटाने को कहा तो वे रंजिश रखने लगे। इस रंजिश के चलते 23 सितंबर को दोनों पक्षों के बच्चों के बीच बहस हुई। इसके बाद आरोपियों ने एकराय होकर शिकायतकर्ता के 23 वर्षीय बेटे आकिल को रास्ते में घेर लिया और लाठी-डंडों, रॉड, ईंट-पत्थरों और सीमेंट की टाइल से उस पर जानलेवा हमला कर दिया।बीच-बचाव करने आई आकिल की दादी फिरदौस और अन्य परिजनों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। हमले में गंभीर रूप से घायल आकिल को पहले मेडिकल कॉलेज नलहड़ ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। इलाज के दौरान 24 सितंबर को आकिल की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई। नूंह सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि अकबर की शिकायत के आधार पर 10 नामजद आरोपियों मुनफेद, साबिर, सोयब, अख्तर, साकिब, अमरूदी, सकीला, अनीश, सबीला के खिलाफ सदर नूंह थाने में मामला दर्ज किया है।