Delhi NCR News: रेलवे ट्रैक पर अचेत मिला बुजुर्ग, अस्पताल में मृत घोषित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:06 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन रेलवे ट्रैक पर 60 साल का बुजुर्ग संदिग्ध हालात में अचेत पड़ा मिले। सूचना मिलते ही निजामुद्दीन रेलवे थाना पुलिस ने उसे सफदरजंग अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसकी पहचान कर रही है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर पुलिस को आश्रम और भोगल फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग के बेहोशी के हालत में पड़े होने की जानकारी मिली थी।
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नई दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन रेलवे ट्रैक पर 60 साल का बुजुर्ग संदिग्ध हालात में अचेत पड़ा मिले। सूचना मिलते ही निजामुद्दीन रेलवे थाना पुलिस ने उसे सफदरजंग अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसकी पहचान कर रही है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर पुलिस को आश्रम और भोगल फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग के बेहोशी के हालत में पड़े होने की जानकारी मिली थी।