Delhi NCR News: एनडीएमसी सुविधा शिविर में 56 शिकायतें दर्ज

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नई दिल्ली। एनडीएमसी ने जय सिंह रोड स्थित एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर में मासिक सुविधा शिविर लगाया। इसमें नागरिकों की 56 शिकायतें दर्ज हुईं, जो कार्मिक, सिविल इंजीनियरिंग, उद्यान, जनस्वास्थ्य, प्रवर्तन, वाणिज्यिक, कर व संपदा विभाग से जुड़ी थीं। 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में नागरिकों ने अधिकारियों से सीधा संवाद किया। संवाद