Delhi NCR News: गलत दिशा में वाहन चलाने पर 527 चालान और नौ एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:01 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:01 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 527 चालान किए और गंभीर मामलों में नौ एफआईआर दर्ज कीं। यह अभियान उत्तरी रेंज के सभी ट्रैफिक सर्किल में चलाया। पुलिसकर्मियों ने संवेदनशील और अधिक खतरे वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी। इस दौरान गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों को रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गलत दिशा में वाहन चलाना सड़क पर होने वाले गंभीर हादसों का बड़ा कारण बन सकता है।
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नई दिल्ली।
गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 527 चालान किए और गंभीर मामलों में नौ एफआईआर दर्ज कीं। यह अभियान उत्तरी रेंज के सभी ट्रैफिक सर्किल में चलाया। पुलिसकर्मियों ने संवेदनशील और अधिक खतरे वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी। इस दौरान गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों को रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गलत दिशा में वाहन चलाना सड़क पर होने वाले गंभीर हादसों का बड़ा कारण बन सकता है।