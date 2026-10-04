भांग खाने से ब्रेन हैमरेज: नशा करने के कुछ घंटे बाद युवक में दिखे यह लक्षण, जांच में सामने आया दुर्लभ मामला

इहबास की न्यूरोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मृदुला सिंह ने बताया कि युवक महीने में एक-दो बार भांग का सेवन करता था। घटना वाले दिन उसने करीब चार-पांच ग्राम भांग ली थी। छह से आठ घंटे बाद उसके दाहिने हाथ-पैर और चेहरे के दाहिने हिस्से में कमजोरी के साथ बोलने में दिक्कत शुरू हुई। अस्पताल पहुंचने पर वह पूरी तरह होश में था और उसकी हालत स्थिर थी। सीटी स्कैन में दोनों तरफ बेसल गैन्ग्लिया में रक्तस्राव मिला। बायीं ओर रक्तस्राव करीब 4.1 घन सेंटीमीटर और दायीं ओर 0.8 घन सेंटीमीटर था। इससे दिमाग पर दबाव या मध्य रेखा के खिसकने की स्थिति नहीं बनी।