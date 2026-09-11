Delhi NCR News: आप ने 20 राज्य संयोजकों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दी जगह

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने संगठन के राष्ट्रीय विस्तार और राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी ने 20 राज्यों के राज्य संयोजकों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है। आप के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य राज्यों में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को गति देना है।पार्टी के अनुसार, दिल्ली के राज्य संयोजक सौरभ भारद्वाज, पंजाब के अमन अरोड़ा, गोवा के वाल्मिकी नाइक, हरियाणा के सुशील गुप्ता, गुजरात के ईसुदान गढ़वी, उत्तर प्रदेश के सभाजीत सिंह और जम्मू-कश्मीर के मेहराज मलिक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री चंद्रू, केरल के विनोद विल्सन मैथ्यू, ओडिशा के निशिकांत महापात्रा, तमिलनाडु के वासीगरन, तेलंगाना की हेमा, मिजोरम के एंड्रयू लालरेमकिमा, अरुणाचल प्रदेश के यामरा ताया, नागालैंड के असुकेहो, बिहार के राकेश कुमार, आंध्र प्रदेश के रमेश सीरा, असम के डॉ. भबेन चौधरी, उत्तराखंड की उमा गौर सिसोदिया, राजस्थान की कीर्ति पाठक और अंडमान-निकोबार के डॉ. अरुण के. मल्लिक को भी यह जिम्मेदारी दी गई है।आप के अनुसार, राज्य संयोजकों की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने-अपने राज्यों में संगठन का विस्तार करना और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाकर पार्टी को बूथ और क्षेत्रीय स्तर तक मजबूत करना है। आगामी चुनाव वाले राज्यों में संगठन को सक्रिय करने पर विशेष जोर रहेगा। पार्टी ने बताया कि इससे पहले 23 सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था और पांच सदस्यों को को-ऑप्ट किया गया था। अब 20 राज्य संयोजकों को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए जाने से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राज्यों की संगठनात्मक भागीदारी बढ़ेगी।