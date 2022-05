{"_id":"628bed4615bd4b6c2660002c","slug":"16-big-officers-got-responsibility-in-integrated-municipal-corporation-of-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"MCD Unified: 16 बड़े अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी, नौ अतिरिक्त आयुक्त, तीन उपायुक्त और पांच विभागों के प्रमुख के अधिकारी तय किए गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 24 May 2022 01:53 AM IST