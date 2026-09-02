ऑपरेशन मिलाप : 27 बच्चों समेत 132 वयस्कों को परिवार से मिलाया

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नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत अगस्त महीने में 159 लापता लोगों को सुरक्षित बरामद कर उनके परिवारों को सौंप दिया। इनमें 27 लापता बच्चे और 132 वयस्क शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, इस साल अगस्त तक कुल 1149 लापता लोगों को बरामद किया जा चुका है। इनमें 296 बच्चे और 853 वयस्क शामिल हैं। अगस्त में सबसे अधिक 40 लोगों की बरामदगी कापसहेड़ा थाना क्षेत्र में हुई।