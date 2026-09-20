Delhi NCR News: 11वीं दिल्ली स्टेट गतका चैंपियनशिप हुई शुरुआत

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नई दिल्ली। दिल्ली गतका एसोसिएशन की ओर से आयोजित दो दिवसीय 11वीं दिल्ली स्टेट गतका चैंपियनशिप का आगाज निर्माण विहार स्थित भारतीय पब्लिक स्कूल में हुआ। चैंपियनशिप का उद्घाटन सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका ने किया। इस दौरान कमेटी सदस्य सरदार सुखविंदर सिंह बब्बर, सरदार बलबीर सिंह (विवेक विहार), सरदार गुरचरण सिंह राजू और दिल्ली गतका एसोसिएशन की ओर से जोरावर सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि गतका गुरु साहिब द्वारा बख्शी गई मार्शल आर्ट है, जिस पर पूरी सिख कौम को गर्व है। उन्होंने कहा कि गतका सीखने वाले युवा इस कला के जरिए अनुशासन और साहस का परिचय दे रहे हैं। चैंपियनशिप में करीब 350 से 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि गतका का राष्ट्रीय खेलों में शामिल होना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना खुशी की बात है। आयोजन के लिए दिल्ली गतका एसोसिएशन को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की ओर से एसोसिएशन को पूरा सहयोग दिया जा रहा है।



संवाद न्यूज एजेंसी