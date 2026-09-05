फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Chief Minister Dhami briefed on preparations for the second phase of the Char Dham Yatra

Dehradun News: मुख्यमंत्री धामी को दी चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों की जानकारी

Sat, 05 Sep 2026 01:53 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Chief Minister Dhami briefed on preparations for the second phase of the Char Dham Yatra
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुलाकात कर चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि मानसून सीजन में भी यात्रा सुचारु से संचालित है।
विज्ञापन

बीकेटीसी अध्यक्ष ने बताया कि 15 सितंबर से चारधाम यात्रा का दूसरा चरण होगा। मानसून के बाद धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बीकेटीसी की ओर से श्रद्धालुओं के सुगम व व्यवस्थित दर्शन कराने के लिए तैयारी चल रही है। अब तक बदरीनाथ धाम में 16,86,438 व केदारनाथ धाम में 14,75,679 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार दोनों धामों में अब तक 31,62,117 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं।
विज्ञापन

द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। यात्रा के लिए अभी करीब दो माह का समय शेष है। ऐसे में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। बैठक के दौरान मानसून के बाद यात्रा के दूसरे चरण को सुचारु व सुरक्षित ढंग से संचालित करने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed