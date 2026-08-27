Uttarakhand Weather: पहाड़ों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद, हरिद्वार और यूएसनगर में येलो अलर्ट जारी

पहाड़ों में लगातार बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और यूएसनगर जिले में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं।

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मौसम विभाग की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गर्जना के साथ एक या दो दौर की बारिश होने की संभावना है।पिछले 24 घंटे में मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा जबकि कुछ पर्वतीय इलाकों में सामान्य से अधिक रहा है।