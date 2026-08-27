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Uttarakhand Weather: पहाड़ों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद, हरिद्वार और यूएसनगर में येलो अलर्ट जारी

Thu, 27 Aug 2026 01:42 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 27 Aug 2026 01:42 PM IST
सार

मौसम विभाग की ओर से हरिद्वार और यूएसनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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Uttarakhand Weather News Relief from continuous rain expected in hills Yellow Alert for Haridwar and US Nagar
उत्तराखंड मौसम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पहाड़ों में लगातार बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और यूएसनगर जिले में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं।

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मौसम विभाग की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गर्जना के साथ एक या दो दौर की बारिश होने की संभावना है।
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पिछले 24 घंटे में मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा जबकि कुछ पर्वतीय इलाकों में सामान्य से अधिक रहा है।
 

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