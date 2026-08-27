Uttarakhand Weather: पहाड़ों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद, हरिद्वार और यूएसनगर में येलो अलर्ट जारी
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 27 Aug 2026 01:42 PM IST
सार
मौसम विभाग की ओर से हरिद्वार और यूएसनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
विज्ञापन
विस्तार
पहाड़ों में लगातार बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और यूएसनगर जिले में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं।
विज्ञापन
मौसम विभाग की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गर्जना के साथ एक या दो दौर की बारिश होने की संभावना है।
विज्ञापन
ये भी पढे़ं...रुड़की डबल मर्डर: दोनों बहनों के चरित्र पर शक…समाज में बदनामी, रिश्ता टूटा; इसलिए भाई ने खेल दिया खूनी खेल
विज्ञापन
पिछले 24 घंटे में मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा जबकि कुछ पर्वतीय इलाकों में सामान्य से अधिक रहा है।