रुड़की डबल मर्डर: दोनों बहनों के चरित्र पर शक…समाज में बदनामी, रिश्ता टूटा; इसलिए भाई ने खेल दिया खूनी खेल

1 of 5 रुड़की में हत्या - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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2 of 5 रुड़की में हत्या का आरोपी गिरफ्तार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

एसएसपी ने बताया कि आरोपी विवेक को चुडि़याला स्थित मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त में 315 बोर का तमंचा, छह कारतूस के खोखे और बाइक बरामद की गई।

3 of 5 रुड़की में हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

एसएसपी के अनुसार विवेक ने पूछताछ में बताया कि दोनों बहनों के गलत चरित्र के चलते उनका परिवार समाज से अलग थलग पड़ गया था। उनकी समाज में बदनामी हो रही थी। आए दिन उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। इससे वह मानसिक तनाव में था।

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4 of 5 रुड़की में हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

एसएसपी ने बताया कि विवेक पूछताछ में यह भी बताया कि घर की बदनामी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, एक माह पहले ही उसका रिश्ता भी टूट गया था। इसके बाद उसने दोनों बहनों की हत्या करने की साजिश रचनी शुरू की और मुजफ्फरनगर से तमंचा खरीदा।

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5 of 5 रुड़की में हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी