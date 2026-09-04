उत्तराखंड: साइबर अपराधों पर महिलाओं को जागरूक करेगा आयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी बताया जाएगा

राज्य महिला आयोग महिलाओं को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक करेगा। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों और उनसे बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

विज्ञापन