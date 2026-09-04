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उत्तराखंड: साइबर अपराधों पर महिलाओं को जागरूक करेगा आयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी बताया जाएगा

Fri, 04 Sep 2026 01:50 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 04 Sep 2026 01:50 PM IST
सार

बढ़ते साइबर अपराधों के बीच महिलाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने की पहल की जा रही है। ऋषिकेश में होने वाले जागरूकता कार्यक्रम में एआई, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों से बचाव के उपाय बताए जाएंगे।

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Uttarakhand state women commission to raise awareness among women about cyber crimes
साइबर क्राइम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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राज्य महिला आयोग महिलाओं को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक करेगा।  कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों और उनसे बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

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आयोग की सदस्य सचिव उर्वशी चौहान ने बताया कि महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के साथ ही शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, व्यवसाय एवं कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी।

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महिलाओं से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रम एक सितंबर को प्रातः दस बजे पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश स्थित श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित होगा।

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