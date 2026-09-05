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देहरादून: पंजाबी समाज पर विवादित टिप्पणी कर घिरी कांग्रेस नेता आकांक्षा नेगी, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े लोग

Sat, 05 Sep 2026 01:57 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 05 Sep 2026 01:57 PM IST
सार

कांग्रेस नेता आकांक्षा नेगी के कथित बयान को लेकर गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। लोगों ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।

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Akanksha Negi Controversy over calling Punjabi community Pakistani BJP Leader Demands Arrest Within 48 Hours
आकांक्षा नेगी - फोटो : माई सिटी रिपोर्टर

विस्तार
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पंजाबी समाज को पाकिस्तानी कहने पर कांग्रेस से जुड़ी नेता आकांक्षा नेगी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ बड़े नेताओं के कहने पर नेगी ने यह बयान दिया है। इससे पूरा पंजाबी समाज आहत है। पंजाबी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने सातवीं शताब्दी में आंक्राताओं से लोहा लिया और फिर बंटवारे का दंश भी झेला।

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भाजपा नेता ने कहा कि पंजाबी समाज को इस तरह अपमानित करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने आकांक्षा नेगी को 48 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की है। पंजाबी समाज से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कुंवर जपेंद्र सिंह और पंजाबी समाज आमरण अनशन को मजबूर होंगे।

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रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और समस्त पंजाबी समाज ने इन टिप्पणियों को अस्वीकार्य करार दिया है। आकांक्षा नेगी पर पहाड़ी और मैदानी समाज को बांटने का भी आरोप है। भारतीय संविधान देशभक्त पंजाबियों को अपमानित करने की इजाजत नहीं देता।

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