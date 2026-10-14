उत्तराखंड: विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, समर्थकों के साथ ली पार्टी की सदस्यता

उत्तराखंड में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने नए सदस्यों का स्वागत किया।

कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश नेतृत्व में विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की नीतियों और विचारधारा को आगे बढ़ाने के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।

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2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन को मिलेगी मजबूती

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय और भाईचारे की विचारधारा के लिए काम करती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पलायन जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने और जनसमस्याओं का समाधान करने में विफल रही है।

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चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना संगठन के लिए उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों के अनुभवों का लाभ पार्टी को मिलेगा और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूती मिलेगी।

चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने भी भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर पर्याप्त काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर मैदान में उतरेगी।