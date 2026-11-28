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- भावी पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देगा स्मारकसंवाद न्यूज एजेंसीसेलाकुई। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अदम्य साहस का परिचय देकर सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाने वाले बलिदानी हवलदार गजेंद्र सिंह, अशोक चक्र (मरणोपरांत) की स्मृति में गजेंद्र विहार कॉलोनी में निर्मित भव्य स्मारक का अनावरण किया गया। इस दौरान बलिदानी की पत्नी वीरांगना नारी विनीता बिष्ट सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।कार्यक्रम में ब्रिगेडियर डीएन जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल रवि नायर, मेजर जनरल आलोक जोशी सहित भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक और कॉलोनी के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने बलिदानी हवलदार गजेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। शीशे के आवरण में सुरक्षित प्रतिमा पर अंकित वाक्य 'अहमस्मि योधः न कदापि खंडित' उनके अदम्य शौर्य और अटूट संकल्प की याद दिलाता रहेगा।पूर्व सैनिकों और संस्थाओं के सहयोग से बना स्मारकस्मारक को अल्प समय में भव्य स्वरूप देने के लिए गजेंद्र विहार के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक जोशी और सचिव एवं प्रबंधन समिति ने पैराशूट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, 10 पैरा (एसएफ), यशोदानंद कन्या आश्रय समिति और कॉलोनी के पूर्व सैनिकों का आभार जताया। इस दौरान कॉलोनी के पूर्व सैनिक कर्नल नरेश ने बलिदानी के सम्मान में स्वरचित कविता प्रस्तुत की। वक्ताओं ने कहा कि यह स्मारक केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देने वाला स्थल बनेगा।