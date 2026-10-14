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उत्तराखंड: यूट्यूबर अनुराग डोभाल की मुश्किलें फिर बढ़ीं, मारपीट, धमकी और निजी डेटा चोरी पर एक और मुकदमा दर्ज

Wed, 14 Oct 2026 12:18 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 14 Oct 2026 12:18 PM IST
सार

देहरादून में यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ यूके-07 राइडर एक और मामले में नामजद हुए हैं। रायपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में युवक ने घर में घुसकर मारपीट करने, हथियार दिखाकर डराने और मोबाइल से निजी डेटा हासिल कर जबरन वीडियो अपलोड करवाने के आरोप लगाए हैं।

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Bigg Boss fame youtuber anurag dobhal named in another assault threat and data theft case
अनुराग डोभाल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग डोभाल उर्फ यूके-07 राइडर और उसके पांच-छह साथियों के खिलाफ रायपुर थाने में घर में घुसकर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, निजी डिजिटल डेटा चोरी करने और सामान ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता आयुष थपलियाल का आरोप है कि आरोपियों ने हथियार दिखाकर उसे डराया और दबाव बनाकर मोबाइल से निजी जानकारी हासिल करने के साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के लिए मजबूर किया।

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आयुष के अनुसार, घटना तीन अक्तूबर 2026 की रात करीब आठ बजे विवेक विहार, नकरौंदा स्थित उसके घर पर हुई। आरोप है कि अनुराग डोभाल अपने साथियों के साथ गाली-गलौज करते हुए घर में घुसा और उसके बाल खींचकर थप्पड़ मारे। इस दौरान छोटा पंडित उर्फ खुखरी ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि टाइगर ने मोबाइल फोन छीन लिया।

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शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी मौसी ने बीच-बचाव किया तो अनुराग ने मां और मौसी के पैर छूकर शांत रहने को कहा। हालांकि, आरोप है कि टाइगर और खुखरी ने कमर में हथियार दिखाकर उसे चुप रहने की धमकी दी। उसे हरिद्वार के अभिषेक सैनी जैसा हश्र करने की भी धमकी दी गई। रायपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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बता दें कि मारपीट, अपहरण के प्रयास के एक मामले में अनुराग डोभाल और उसके तीन साथी पहले ही जेल में बंद हैं। जमानत के लिए अदालत में दायर उनकी याचिका भी खारिज हो गई है। इसके बाद एक और मामला दर्ज होने से उसकी मुश्किलें बढ़नीं तय हैं।

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मोबाइल अनलॉक कराकर निजी डेटा लिया

आयुष का आरोप है कि परिवार को नुकसान पहुंचाने की आशंका के चलते उसे मोबाइल अनलॉक करना पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने फोन से निजी फोटो, वीडियो, संपर्क सूची और सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारी समेत व्यक्तिगत डेटा अपने पास ट्रांसफर कर लिया। आरोप है कि इसके बाद उसे अपनी बात के अनुसार वीडियो रिकॉर्ड कर इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड करने के लिए मजबूर किया गया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, जाते समय आरोपी उसका ब्लूटूथ हेडसेट, रे-बैन धूप का चश्मा, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और आईफोन का मूल चार्जर भी ले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अनुराग डोभाल और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
 

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