टिहरी: भूकंप से स्कूल भवन को नुकसान, 12 विद्यार्थियों का रेस्क्यू

तहसील जाखणीधार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हल्के भूकंप के झटके महसूस होने और भवन को नुकसान पहुंचने की सूचना दी गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अभ्यास के दौरान 12 विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि चार विद्यार्थियों को गंभीर रूप से घायल दिखाया गया।

ऋषिकेश-मुनिकीरेती: बांध से छोड़ा 1000 क्यूसेक पानी, पांच लोगों का रेस्क्यू

सुबह 10:45 बजे आपदा नियंत्रण कक्ष टिहरी से सूचना मिली कि टिहरी बांध से निर्धारित समय के अनुसार 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद एसडीआरएफ ने विभिन्न घाटों पर अनाउंसमेंट कर उन्हें खाली कराया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने और जरूरी सामान साथ ले जाने के लिए कहा गया। तेज बहाव में फंसे पांच लोगों को मोटर बोट और मैनुअल तरीके से सुरक्षित निकाला गया। इनमें तीन घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि दो को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। मुनिकीरेती पुलिस, एसडीआरएफ, आपदा राहत दल, जल पुलिस, नगर पालिका और मेडिकल टीम ने अभ्यास में हिस्सा लिया।।