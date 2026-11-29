कांग्रेस ने 2027 का चुनाव फतह करने को टिकट के लिए जिताऊ व टिकाऊ को आधार बनाया है। पार्टी टिकट वितरण में केवल उन दावेदारों को प्राथमिकता देगी, जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ और जनता के बीच अच्छी छवि होने के साथ चुनाव जीतने की क्षमता रखता हो।

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स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों, संगठनात्मक समन्वय और टिकट वितरण व आवेदन की प्रक्रिया को लेकर विचार-विमर्श किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस को शीघ्र ही प्रत्याशियों के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस आगामी 10 दिन के भीतर प्रत्येक विधानसभा में संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपेगी। इसके बाद कमेटी जिलों का दौरा कर प्रत्याशियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ता व आम लोगों से फीडबैक लेगी।बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों और आनुषंगिक प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि पार्टी हाईकमान और स्क्रीनिंग कमेटी जिस भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ उसे जिताने के लिए काम करेगा। बैठक में बूथ और मंडल स्तर तक जनसंपर्क अभियान तेज करने पर भी जोर दिया गया।बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अनिल चौधरी, पाल आंबलिया, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक विक्रम सिंह नेगी, गोपाल राणा, आदेश चौहान, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, नवप्रभात, सुरेंद्र सिंह नेगी, आर्येंद्र शर्मा मौजूद रहे।