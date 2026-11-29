सैन्य इतिहास और सामरिक मामलों पर चर्चा

दिन के अन्य सत्रों में सैन्य इतिहास और सामरिक मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। शूटिंग स्ट्रेट-ए डिस्टिंग्विश्ड जनरल एंड हिज बायोग्राफर में लेफ्टिनेंट जनरल रोस्तम के. नानावटी और एयर वाइस मार्शल (डॉ.) अर्जुन सुब्रमण्यम ने संवाद किया। तारामंडल संग्राम सत्र में सीमावर्ती तकनीक, बाहरी अंतरिक्ष और विश्व में भारत की भूमिका पर चर्चा हुई। वहीं द सुंदरजी स्टोरी में भारतीय राजनीति और सैन्य नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा गया। बीएचआईएसएम: द होल ऑफ नेशन अप्रोच टू वारफेयर सत्र में युद्ध के दौरान पूरे राष्ट्र की सहभागिता और सामूहिक रणनीति पर विचार साझा किए गए।



नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक व्यवहार से जुड़े मुद्दों पर रखे विचार

महोत्सव के अंतिम सत्र थानो(एस): सिविक सेंस में नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक व्यवहार से जुड़े मुद्दों पर नमामि बंसल, अनूप नौटियाल और निधि शर्मा ने अपने विचार रखे। तीन दिनों तक चले महोत्सव में साहित्य, अनुवाद, संगीत, नृत्य, संस्कृत नाट्य प्रस्तुति, शिक्षा, पर्यावरण, राजनीति और सैन्य इतिहास जैसे विविध विषयों को मंच मिला। इस दौरान ऑथर्स फ्रॉम द वैली सत्र में बींग एन इंडियन टीनेजर और देहरादून वंस अपोन अ टाइम पुस्तकों पर चर्चा हुई।



अनुवाद की तीन श्रेणियों में पुस्तकों को मिला सम्मान

वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड्स (वीबीए) के तहत बाल साहित्य श्रेणी में समीना मिश्रा की पुस्तक द नाइट स्काइ विजेता रही। अंग्रेजी श्रेणी में निष्ठा गौतम की अनूदित पुस्तक सीताज वेल को सम्मानित किया गया। वहीं हिंदी अनुवाद श्रेणी में डॉ. रोहिणी की ओर से समांथा हार्वे के मूल अंग्रेजी उपन्यास से अनूदित पुस्तक ऑरबिटल विजेता रही। बाल साहित्य की विजेता लेखिका को डीबीएस के कुलपति डॉ. संजय जसोला ने सम्मानित किया जबकि अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद श्रेणियों के विजेताओं को समापन समारोह में आरिफ मोहम्मद खान ने सम्मानित किया।