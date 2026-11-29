अपनी दो सूत्री मांगों के लिए आंदोलनरत प्रांतीय रक्षक दल के जवानों ने विभागीय सचिव बृजेश कुमार संत के साल में 365 दिन के रोजगार के आश्वासन के बाद आज मुख्यमंत्री आवास कूच को स्थगित कर दिया। वहीं, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में पिछले 10 दिन से चल रहा धरना भी समाप्त कर दिया।

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आंदोलनरत पीआरडी जवानों के मुताबिक उन्हें शासन से आगामी कैबिनेट में सालभर रोजगार और मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव लाने का आश्वासन मिला है। पीआरडी जवान होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता लागू किए जाने और साल में 365 दिन नियमित रोजगार की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। जवानों का कहना है कि सरकार की ओर से वर्ष 2021-22 में उनकों साल में कम से कम 300 दिन का रोजगार देने की घोषणा की गई थी लेकिन इस पर अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ।इसके अलावा छह अप्रैल 2026 को विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के उच्च अधिकारियों और संगठन की बैठक में आश्वासन मिला था कि दो सूत्री मांगो का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा। इन मांगों पर अमल न होने पर उन्हें मजबूर होकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा।संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत के मुताबिक एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को विभागीय सचिव से मिला। सचिव की ओर से सात दिसंबर को होने वाली कैबिनेट में 365 दिन का नियमित रोजगार का कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का लिखित आश्वासन मिला है। जिसके बाद सोमवार को प्रस्तावित सीएम आवास कूच को स्थगित और धरने का समाप्त कर दिया गया है।प्रदेश में करीब 11 हजार पीआरडी जवान हैं, जो पिछले काफी समय से लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत हैं। प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में धरने पर बैठे जवानों ने 19 नवंबर को निदेशालय गेट में ताला लगाकर करीब 15 अधिकारियों को चार घंटे निदेशालय में बंद रखा। जवानों के आंदोलन से कई दिनों तक निदेशालय में काम काज प्रभावित रहा।युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के नए सचिव बृजेश कुमार संत ने पदभार संभालने के 24 घंटे के भीतर आंदोलनरत पीआरडी जवानों से वार्ता कर आंदोलन समाप्त कराया।