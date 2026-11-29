{"_id":"6b0c51bedcf3f64af701b4b8","slug":"video-dehradun-smuggling-of-sal-wood-under-the-cover-of-darkness-police-intercept-a-max-pickup-truck-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून: रात के अंधेरे में साल की लकड़ी की तस्करी, पुलिस ने मैक्स पिकअप दबोचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायवाला। साल के डाटा से भरे मैक्स पिकअप वाहन को रायवाला कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर वन विभाग के हवाले कर दिया है। रायवाला कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान ऋषिकेश की और से आ रही मैक्स पिकअप वाहन यू के 08 सी0बी0 4295 को रोका। वाहन में ऊपर तक साल के डाटें भरी हुई थी और उन्हें तिरपाल से ढका हुआ था। वाहन में साल की आठ डाटें बरामद हुई। पुलिस ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम रायवाला कोतवाली पहुंची और ने वाहन सहित लकड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में वन विभाग के आला अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। बताया जा रहा है कि थानो रेंज में पेड़ों का कटान किया जा रहा है और यह डांटे हरिद्वार ले जाई जा रही थी। एसएसआई विनोद कुमार ने बताया कि गाड़ी चालक कलियर निवासी नदीम को पकडकर वन विभाग के हवाले कर दिया है। थानो रेंज अधिकारी नत्थी लाल डोभाल डोभाल ने बताया कि मामले की जाँच की जाएगी उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है।

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