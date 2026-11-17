उत्तराखंड: एक के बाद एक तीन हादसों ने उजाड़े कई परिवार, 14 जिंदगियां खत्म, 36 घायल, परिवारों में पसरा मातम

उत्तराखंड में मंगलवार की सुबह कई परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दर्द लेकर आई। टिहरी, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश क्षेत्र में हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। कहीं यात्री बस पुल से करीब 100 मीटर नीचे गदेरे में जा गिरी तो कहीं बोलेरो और मैक्स वाहन गहरी खाई में गिर गए।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एम्स पहुंचकर जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रांतर्गत गूलर में हुई बस दुर्घटना में घायल लोगों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता, गंभीर रूप से घायलों को एक लाख रूपये और सामान्य रूप से घायलों को 40 हजार रुपये तक की राहत राशि प्रदान करने की घोषणा की है।उत्तराखंड में आज सुबह हुए भीषण बस हादसे को लेकर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख व्यक्त किया है। तीनों ने हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

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