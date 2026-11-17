संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में विकासनगर स्थित कैंप कार्यालय में संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पछवादून जिलाध्यक्ष जितेंद्र पंवार ने की। इसमें चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान में तेजी लाने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के सुझाव दिए। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का संकल्प लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा, उत्तराखंड क्रांति दल आगामी विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती और गंभीरता के साथ लड़ेगा। केंद्रीय महामंत्री संगठन गणेश काला ने कहा, चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सभी कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ संगठन के लिए काम करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। बैठक में पीयूष नेगी, विपिन अंथवाल, सौरभ उनियाल, हरीश कुंयाल, अरविंद तोमर, जयकृष्ण सेमवाल, अनिल पंवार, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, चंद्रेश्वर गौड़, कमला घिल्डियाल विमला कपूर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।