मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलवार को चमोली जिले के दौरे पर हैं। वह पीपलकोटी में आयोजित मातृ शक्ति सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे हेलिकॉप्टर से सेमलडाला हेलीपैड पहुंचे। यहां से वह पीपलकोटी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री पीपलकोटी पहुंच गए हैं और मातृ शक्ति सम्मेलन में शामिल होंगे।

विज्ञापन

सम्मेलन में जिले की अलग-अलग ग्राम पंचायतों से महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। इनमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही महिलाएं भी शामिल होंगी। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रहेगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्मेलन में प्रतिभाग करने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12:45 बजे सेमलडाला हेलीपैड से हेलिकॉप्टर के माध्यम से देहरादून के लिए रवाना होंगे।