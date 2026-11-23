गुजरात भुज हादसा: कोटद्वार में सातों मृतकों का अंतिम संस्कार, परिजनों को सांत्वना देने पहुंचीं विस अध्यक्ष

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गुजरात के कच्छ में हुए भीषण सड़क हादसे ने कोटद्वार के तीन परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म दिया है। सोमवार को सातों मृतकों का अंतिम संस्कार कोटद्वार के मुक्तिधाम में किया गया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों, जवानों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी में नम आंखों से अपनों को अंतिम विदाई दी गई।गढ़वाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़े बैकुंठ चतुर्दशी मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आवास विकास मैदान में लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न स्टालों पर पहुंचकर संचालकों का उत्साहवर्धन किया। एक स्टॉल पर उन्होंने नमक भी पीसा।कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को सकुशल एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है। स्नान पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को दो सुपर जोन, 11 जोन और 36 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।