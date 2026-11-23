गुजरात के कच्छ जिले के भुज में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले उत्तराखंड के सातों लोगों के शव सेना के कौड़िया कैंप पहुंच गए हैं। हादसे में कोटद्वार के तीन परिवारों के सात सदस्यों की मौत हुई थी। कैंप में अन्य स्वजनों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद शवों को उनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा।

सातों मृतकों का अंतिम संस्कार कोटद्वार के मुक्ति धाम में किया जाएगा। हादसे की खबर से तीनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। हादसे में गढ़वाल राइफल्स के नायक सौरभ सिंह नेगी, उनकी पत्नी सविता नेगी और बेटी शिविका की मौत हो गई। वहीं, सेकंड गढ़वाल राइफल्स में तैनात नायक राजेश सिंह रावत और उनकी बेटी रक्षिता ने भी जान गंवा दी। नायक नितिन गुसाईं की पत्नी रिंकी गुसाईं और बेटी वामिका की भी हादसे में मौत हुई है।

विज्ञापन

सौरभ का परिवार कोटद्वार के लालपुर में गढ़वाली टंकी के पास रहता था। राजेश का परिवार सिमलचौड़ और नितिन का परिवार मोटाढाक में रहता है। बताया गया कि सौरभ के परिवार के लोग बेटी के जन्मदिन के अवसर पर कोटद्वार से गुजरात गए थे। ब्रिगेडियर विनोद नेगी के अनुसार, तीनों परिवार गुजरात के रण क्षेत्र में घूमने गए थे। शनिवार रात करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच भुज-खावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वेकरिया क्षेत्र के पास उनकी कार सामने से आ रहे टेलर से टकरा गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर दो हिस्सों में बंट गई। पोस्टमार्टम के बाद जारी मृत्यु प्रमाणपत्रों में मौत की वजह सिर में गंभीर चोट और शरीर पर कई जगह चोटों के कारण सदमे की स्थिति बताई गई है। इसके चलते हृदय और श्वसन तंत्र ने काम करना बंद कर दिया था।