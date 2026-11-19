जामुनवाला ब्लाइंड मर्डर: सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध कार, तलाश शुरू, हत्या कर जंगल में फेंका था युवती का शव

प्रेमनगर के जामुनवाला में युवती की हत्या कर शव जंगल में कूड़े के ढेर में फेंकने के मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिला है। घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की जांच में 17 नवंबर की रात एक संदिग्ध कार वहां से गुजरती दिखाई दी है। पुलिस अब कार के संबंध में जानकारी जुटा रही है। वहीं, हत्यारोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने चार अलग-अलग टीमें गठित की हैं। ये टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ सर्विलांस और अन्य माध्यमों से संदिग्धों की तलाश कर रही हैं। पढ़ें पूरी खबर



बदरीनाथ धाम: शीतकालीन तपस्या के लिए 25 साधुओं ने लगाई अर्जी, पुलिस सत्यापन के बाद ही मिलेगा प्रवेश

भू-बैकुंठ धाम बदरीनाथ मंदिर के कपाट 16 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब धाम में तपस्या करने के इच्छुक साधु-संतों ने प्रशासन से अनुमति मांगी है। इस वर्ष अब तक 25 साधुओं ने धाम में रहने के लिए आवेदन किया है। पुलिस सत्यापन के बाद ही उन्हें बदरीनाथ में निवास की अनुमति दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर



उत्तराखंड: फर्जी बिल-वाउचर और छात्र नामांकन में गड़बड़ी पर प्रधानाध्यापक निलंबित, ये आरोप भी लगे

सितारगंज के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज द्वितीय में वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी छात्र नामांकन और पीएम पोषण योजना में गड़बड़ी के आरोप में प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। आरटीई मानकों के विपरीत प्रवेश देने और विद्यालय की व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर