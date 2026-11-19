पर्यावरण संरक्षण और पानी के दोबारा इस्तेमाल पर जोर

परियोजना में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट को बिजली की अनुमानित जरूरत 1.6 मेगावाट और पानी की दैनिक आवश्यकता 154 किलोलीटर होगी। यहां रोजाना करीब 136 किलोलीटर गंदा पानी निकलने का अनुमान है। इसके शोधन के लिए 165 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाया जाएगा। शोधित पानी का इस्तेमाल फ्लशिंग और बागवानी जैसे कामों में किया जाएगा। इसके अलावा 72 किलोवाट क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। इससे एयरपोर्ट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी। मौजूदा डीजी सेटों के अलावा 1,010 केवीए क्षमता के तीन नए डीजी सेट भी लगाए जाएंगे।एयरपोर्ट परिसर में अभी 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र है। इसके अलावा करीब पांच हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित करने की योजना है।

पर्यावरणीय पहलुओं की जांच के बाद मिली मंजूरी

परियोजना को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को हुई बैठकों में परियोजना का परीक्षण किया। 3 नवंबर को देहरादून स्थित गौरा देवी पर्यावरण भवन में हुई बैठक में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, जन सुनवाई की कार्यवाही, पर्यावरण प्रबंधन योजना और परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की समीक्षा की गई। इसके बाद तय शर्तों के साथ मंजूरी देने की संस्तुति की गई। परियोजना के लिए 19 सितंबर 2025 को संदर्भ शर्तें (ToR) जारी की गई थीं। इसके बाद 10 मार्च 2026 को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जन सुनवाई कराई गई। 29 जून 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने PARIVESH पोर्टल पर अंतिम पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट के साथ परियोजना का प्रस्ताव जमा किया था।