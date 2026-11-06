हरिद्वार: जेल से रिहाई के बाद भी उर्मिला सनावर को नहीं मिली राहत, अपने साथ ले गई देहरादून पुलिस

हरिद्वार जिला जेल से बाहर आते ही उर्मिला सनावर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं। दोनों प्राथमिकी में अदालत से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा हुईं उर्मिला सनावर को पहले से तैनात देहरादून पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।

विज्ञापन

विज्ञापन