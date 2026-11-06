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हरिद्वार: जेल से रिहाई के बाद भी उर्मिला सनावर को नहीं मिली राहत, अपने साथ ले गई देहरादून पुलिस

Fri, 06 Nov 2026 02:57 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Fri, 06 Nov 2026 02:57 PM IST
सार

जमानत मिलने के बाद उर्मिला सनावर की जेल से रिहाई हुई, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई। देहरादून पुलिस उन्हें अपने साथ एसओजी कार्यालय ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।

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Urmila sanawar released from haridwar jail dehradun police takes her into custody Uttarakhand news
अभिनेत्री उर्मिला सनावर

विस्तार
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हरिद्वार जिला जेल से बाहर आते ही उर्मिला सनावर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं। दोनों प्राथमिकी में अदालत से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा हुईं उर्मिला सनावर को पहले से तैनात देहरादून पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।

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जेल से बाहर निकलते ही पुलिस टीम उन्हें अपने साथ एसओजी कार्यालय ले गई। वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। अदालत से राहत मिलने के बावजूद जेल के बाहर पुलिस की इस कार्रवाई ने उर्मिला सनावर की रिहाई को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

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