UK Top News: रुड़की में बवाल, मिलावटखोरों पर शिकंजा, अनुराग डोभाल पर केस, जुटे भाजपा के दिग्गज
उत्तराखंड में आज हल्द्वानी में दो दिवसीय प्रदेश विधानसभा विस्तारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज जुटे। उधर, यूट्यूबर अनुराग डोभाल फिर मुसीबत में पड़ गए हैं। वहीं, रुड़की के नगला गांव में बवाल हो गया। पढ़ें अहम खबरें...
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रुड़की: नगला गांव में बवाल, विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने संभाला मोर्चा, लोगों को किया तितर-बितर
रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नगला सालारू गांव में विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। ग्रामीणों के बीच 40 राउंड से अधिक गोलियां चलने की सूचना है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पढ़ें पूरी खबर
उत्तराखंड: बीजेपी के दो दिवसीय प्रदेश विधानसभा विस्तारक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, कई दिग्गज नेता शामिल
भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के दो दिवसीय प्रदेश विधानसभा विस्तारक एवं प्रभारी वर्ग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश प्रभारी राम माधव, राष्ट्रीय नेता अरविंद मेनन, सांसद बांसुरी स्वराज, प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल, कुंदन परिहार और प्रदेश मंत्री नलिन भट्ट मौजूद रहे। पढ़ें पूरी खबर
रुड़की: त्योहारी सीजन से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, लक्सर में नकली पनीर फैक्टरी सील, 10 कुंतल सामग्री नष्ट
नवरात्र और दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। लक्सर क्षेत्र के सधीपुर गढ़ी में विभाग की टीम ने एक पनीर निर्माण इकाई पर छापा मारकर करीब 10 कुंतल मिलावटी सामग्री नष्ट कराई। फैक्टरी को सील करने के साथ उसका खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर
उत्तराखंड: विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, समर्थकों के साथ ली पार्टी की सदस्यता
उत्तराखंड: यूट्यूबर अनुराग डोभाल की मुश्किलें फिर बढ़ीं, मारपीट, धमकी और निजी डेटा चोरी पर एक और मुकदमा दर्ज
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग डोभाल उर्फ यूके-07 राइडर और उसके पांच-छह साथियों के खिलाफ रायपुर थाने में घर में घुसकर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, निजी डिजिटल डेटा चोरी करने और सामान ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता आयुष थपलियाल का आरोप है कि आरोपियों ने हथियार दिखाकर उसे डराया और दबाव बनाकर मोबाइल से निजी जानकारी हासिल करने के साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के लिए मजबूर किया। पढ़ें पूरी खबर
उत्तराखंड: विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, समर्थकों के साथ ली पार्टी की सदस्यता
उत्तराखंड में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने नए सदस्यों का स्वागत किया। पढ़ें पूरी खबर
हल्द्वानी: रील बनाने पर भाई ने टोका...तो 14 साल की बहन ने फंदे से लटककर दी जान, परिवार में कोहराम
लालकुआं कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी का शव मंगलवार देर रात फंदे से लटका मिला। परिजन उसे एसटीएच लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि रील बनाने और देर तक मोबाइल चलाने को लेकर किशोरी के भाई ने उसे टोका था। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पढ़ें पूरी खबर
उत्तराखंड: गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच ऐसा हाल, लिंचोली में राह मुश्किल, जगह-जगह फिसलन, संभलकर चलें यात्री
गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग बरसात के बाद घोड़े खच्चरों, पैदल यात्रियों के दुखदायी बना हुआ है। यहां छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली तक पैदल मार्ग की हालत बहुत खराब है। मार्ग फिसलन व चोटिल करने वाला बन गया है। पढ़ें पूरी खबर