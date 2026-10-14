UK Top News: रुड़की में बवाल, मिलावटखोरों पर शिकंजा, अनुराग डोभाल पर केस, जुटे भाजपा के दिग्गज

रुड़की: नगला गांव में बवाल, विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने संभाला मोर्चा, लोगों को किया तितर-बितर

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रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नगला सालारू गांव में विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। ग्रामीणों के बीच 40 राउंड से अधिक गोलियां चलने की सूचना है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के दो दिवसीय प्रदेश विधानसभा विस्तारक एवं प्रभारी वर्ग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश प्रभारी राम माधव, राष्ट्रीय नेता अरविंद मेनन, सांसद बांसुरी स्वराज, प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल, कुंदन परिहार और प्रदेश मंत्री नलिन भट्ट मौजूद रहे।नवरात्र और दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। लक्सर क्षेत्र के सधीपुर गढ़ी में विभाग की टीम ने एक पनीर निर्माण इकाई पर छापा मारकर करीब 10 कुंतल मिलावटी सामग्री नष्ट कराई। फैक्टरी को सील करने के साथ उसका खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।