अभिनव शाह ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग प्रदेश में इस तरह के आयोजनों को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। पर्यटन को नई दिशा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर अल्ट्रा रन और साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के साथ वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को पर्यटन और साहसिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है और ऐसे आयोजनों को हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है।



वहीं अल्ट्रा मैराथन के आयोजक संदीप साहनी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य मसूरी में खेल, फिटनेस और एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देना तथा शहर को रनिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।



नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी अल्ट्रा मैराथन को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या ने लोगों ने अपना पंजीकरण कराया हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह अल्ट्रा मैराथन का पहला संस्करण सफल रहा था, उसी तरह इसका दूसरा संस्करण भी सफलतापूर्वक संपन्न होगा।



मसूरी में खेलों के प्रति लोगों में पहले से ही अच्छा रुझान रहा है। इस आयोजन में हर उम्र के लोगों की भागीदारी यह दर्शाती है कि शहरवासी खेलों और फिटनेस के प्रति जागरूक हो रहे हैं।



मीरा सकलानी ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसके लिए खेल और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



केवल दूसरों को खेलों के लिए प्रेरित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं भी ऐसे आयोजनों में प्रतिभाग करना चाहिए। जब जनप्रतिनिधि और आम नागरिक एक साथ खेल गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, तभी समाज में स्वस्थ जीवनशैली और फिटनेस के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार होगा।