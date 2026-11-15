UK Top News: औली-बदरीनाथ में बर्फबारी, सीएम की बड़ी घोषणा, जंगल सफारी शुरू, अंकिता हत्याकांड में नया मोड़

उत्तराखंड मौसम: औली में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर से ढका बदरीनाथ धाम, कई जिलों में बारिश के आसार

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बदरीनाथ धाम के कपाट कल बंद हो जाएंगे। इससे पहले आज धाम में बर्फबारी हुई। धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं, देर शाम औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई।कालाढूंगी में नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजनमाताओं और अतिथि शिक्षकों के हितों को लेकर गंभीर है। सरकार इनके मानदेय में बढ़ोतरी की दिशा में प्रयास कर रही है। विभिन्न विभागों में कार्यरत इन कर्मचारियों के योगदान को देखते हुए इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी।कांग्रेस विधायक हरीश धामी के मंच पर बवाल करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, जिससे कांग्रेस के लोग मानसिक संतुलन खो रहे हैं।उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज देहरादून भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता जुटे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष सभी जिला प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं। सीएम धामी भी दोपहर बाद बैठक में शामिल होंगे।