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हरिद्वार: बहादराबाद पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़,एक के पैर में लगी गोली, दो को हिरासत में लिया

Sun, 15 Nov 2026 04:36 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 15 Nov 2026 04:36 PM IST
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Encounter between police and criminals one sustained gunshot wound to leg
पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार में बहादराबाद पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस टीम की कांबिंग में दो अन्य बदमाश भी हिरासत में लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, घायल बदमाश की पहचान मुकुल(25) निवासी मेरठ के रूप में हुई है।

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