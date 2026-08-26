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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Kedarnath Helicopter Service DGCA team to conduct inspection soon May Starts from 15 September

केदारनाथ हेली सेवा: डीजीसीए की टीम जल्द ही करेगी निरीक्षण; 15 सितंबर से संचालित करने की तैयारी

Wed, 26 Aug 2026 10:42 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 26 Aug 2026 10:42 PM IST
सार

केदारनाथ हेली सेवा व चार्टर्ड सेवा शुरू करने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की डीजीसीए, हेली ऑपरेटरों व मौसम विभाग के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है।

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Kedarnath Helicopter Service DGCA team to conduct inspection soon May Starts from 15 September
केदारनाथ हेली सेवा - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार
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चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ हेली सेवा संचालित करने के लिए डीजीसीए की टीम जल्द ही निरीक्षण के लिए उत्तराखंड आएगी। सुरक्षा इंतजाम व हेलिकॉप्टरों का तकनीकी निरीक्षण के बाद डीजीसीए की अनुमति पर 15 सितंबर से हेली सेवा संचालित करने की तैयारी है।

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केदारनाथ हेली सेवा व चार्टर्ड सेवा शुरू करने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की डीजीसीए, हेली ऑपरेटरों व मौसम विभाग के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। यूकाडा की ओर से 15 सितंबर से केदारनाथ हेली सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। जल्द ही डीजीसीए की टीम गुप्तकाशी, फाटा व सिरसी हेलिपैड का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी।
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बता दें कि मानसून सीजन के चलते डीजीसीए की 25 जून से हेली सेवा संचालन पर रोक है। मानसून के बाद चारधाम यात्रा में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु बेसब्री से हेली सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यूकाडा के सीईओ प्रतीक जैन ने बताया कि शीघ्र ही डीजीसीए की टीम निरीक्षण के लिए आएगी। अनुमति मिलने के बाद 15 सितंबर से सेवा संचालित करने की तैयारी की जा रही है।

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