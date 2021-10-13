Dehradun News: छात्र-छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में दिखाई प्रतिभा

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विद्यालय में निबंध, भाषण व कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें पचास से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। छात्र-छात्राओं ने विकसित भारत विषय पर चित्र बनाए और निबंध लिखे। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ ने कहा देश के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2047 तक का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में युवा वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा युवा वर्ग अपनी योग्यता के आधार पर देश को विकसित बनाने में सहायक बनेगा। इस अवसर पर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण पत्र आदि प्रदान करके सम्मानित भी किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक मोहित कुमार, प्रधानाचार्य नजमा, उप प्रधानाचार्य ममता, समन्वयक निकिता, प्रतियोगिता संयोजक अन्नू, लक्ष्मी, नाजिया, राखी, सादिया, प्रिया आदि भी मौजूद रहे।