फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Everyone should pledge not to accept dowry: Ramchandracharya

दहेज न लेने का सभी लोग लें संकल्प : रामचंद्राचार्य

Thu, 01 Oct 2026 12:46 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 01 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Everyone should pledge not to accept dowry: Ramchandracharya

विज्ञापन
विकासनगर। डाकपत्थर स्थित क्लब द्वितीय में चल रही श्रीराम कथा के छठे दिन बुधवार को रामचंद्राचार्य बाल व्यास ने मानव जीवन की सार्थकता धर्म के मार्ग पर चलने में बताई। उन्होंने कहा कि परमात्मा की कृपा से मानव शरीर मिला है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलकर अपने लोक और परलोक को धन्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाह में दहेज न लेने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीवन में कन्यादान और अन्नदान अवश्य करना चाहिए। पितृ पक्ष में पितरों के नाम से कथा या भंडारे के लिए दान करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष सुबोध गोयल, सचिव कपिल नागपाल, सत्य प्रसाद, नंद किशोर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed