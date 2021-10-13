Dehradun News: स्वाइन फ्लू जांच की सुविधा नहीं, मरीजों को देहरादून भेजे जा रहे नमूने

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विकासनगर। उप जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू की आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा नहीं होने से मरीजों को रिपोर्ट के लिए तीन से चार दिन इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल में रोजाना औसतन 10 संदिग्ध मरीजों के नमूने देहरादून भेजे जाते हैं। देरी के चलते मरीज निजी अस्पतालों में जांच कराने को मजबूर हैं।अस्पताल में स्वाइन फ्लू की आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा नहीं होने से संदिग्ध मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। अस्पताल में औसतन रोजाना करीब 10 मरीज स्वाइन फ्लू के संदिग्ध लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों की ओर से लक्षणों के आधार पर जांच के लिए नमूने लिए जाते हैं और उन्हें देहरादून भेजा जाता है। रिपोर्ट मिलने में समय लगने के कारण मरीजों को उपचार और आगे की प्रक्रिया को लेकर भी इंतजार करना पड़ता है।जल्दी रिपोर्ट की जरूरत होने पर कई मरीज निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में आरटी-पीसीआर जांच कराने पर करीब 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। इससे मरीजों को राहत मिलती है, लेकिन जांच का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। हाल ही में अस्पताल में स्वाइन फ्लू से संक्रमित एक मरीज भी मिला था। मरीज को अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया गया, जिसके बाद वह स्वस्थ होकर घर लौट गया।वर्जनफिलहाल अस्पताल में आरटी-पीसीआर जांच की मशीन उपलब्ध नहीं है। नमूने एकत्र कर देहरादून भेजे जाते हैं। मशीन उपलब्ध कराने के लिए शासन को डिमांड भेजी जाएगी।- डॉ. प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक