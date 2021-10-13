Dehradun News: सहसपुर में 5.92 ग्राम स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 01 Oct 2026 12:49 AM IST
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विकासनगर। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत जामनखाता रोड स्थित आम के बगीचे से 5.92 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि मंगलवार को चेकिंग के दौरान पुलिस ने जामनखाता रोड नदी की ओर आम के बगीचे से बालूवाला निवासी सूरज चौहान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से स्मैक बरामद हुई। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। संवाद
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