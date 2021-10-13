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Dehradun News: आंगन मिलन सेवा में गूंजी मातृशक्ति की खुशियां, गर्भवतियों की हुई गोद भराई

Thu, 01 Oct 2026 12:52 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 01 Oct 2026 12:52 AM IST
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Joyful celebration of womanhood at 'Angan Milan Seva'; baby shower ceremony held for expectant mothers Messages on nutrition and health shared at Anganwadi centers
आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण और स्वास्थ्य का संदेश, कार्यकर्ताओं का सम्मान
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महालक्ष्मी किट बांटी, बच्चों के स्वस्थ विकास पर दिया जोर


विकासनगर/चकराता। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को सेलाकुई के वार्ड नंबर एक स्थित मिलन केंद्र में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। नवजात शिशुओं की माताओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गईं, जबकि गर्भवती महिलाओं की पारंपरिक रूप से गोद भराई की रस्म कराई गई।

मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि अनिल नौटियाल ने महिला कल्याण और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं से पोषण और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया। सभासद किरण पंवार ने कहा कि स्वस्थ महिला ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। कार्यक्रम में शांति, प्रभा, ममता बर्तवाल, अंजना पाल, बबली तारासिंग, मनीषा, रानी देवी, रजनी, मनीषा, साधना और शारदा मौजूद रहीं।
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वहीं, बाल विकास परियोजना कालसी के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र नगऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उर्मिला तोमर के नेतृत्व में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम हुआ। इसमें गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों के लाभार्थियों ने भाग लिया। ग्रामीणों को पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, खेल आधारित गतिविधियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों के स्वस्थ विकास में अभिभावकों की भूमिका के बारे में जागरूक किया गया।
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