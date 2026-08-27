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Dehradun News: पेड़ से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, युवक की मौत

Thu, 27 Aug 2026 02:23 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:23 AM IST
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Speeding car overturns after hitting a tree; young man dies
रायपुर थाना क्षेत्र के तपोवन रोड पर बुधवार दोपहर तेज रफ्तार टाटा सफारी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। हादसे में वाहन चला रहे 18 वर्षीय युवक अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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पुलिस के अनुसार बुधवार को तपोवन रोड स्थित विष्णु लोक के सामने सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना पर चीता पुलिस और थाना मोबाइल मौके पर पहुंचे। वहां टाटा सफारी कार सड़क पर पलटी हुई मिली। वाहन में चार युवक सवार थे। पुलिस के मुताबिक ब्रह्मावाला खाला निवासी 18 वर्षीय अनिकेत वाहन चला रहा था। तेज गति के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकराया और इसके बाद पलट गया। हादसे में अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे में ब्रह्मावाला खाला निवासी हर्षित (18) और शोएब मलिक (19) घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वाहन में सवार चौथे युवक अजय (20) के संबंध में पुलिस आवश्यक जानकारी जुटा रही है। रायपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में वाहन की तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है।
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