Dehradun News: पेड़ से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, युवक की मौत

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पुलिस के अनुसार बुधवार को तपोवन रोड स्थित विष्णु लोक के सामने सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना पर चीता पुलिस और थाना मोबाइल मौके पर पहुंचे। वहां टाटा सफारी कार सड़क पर पलटी हुई मिली। वाहन में चार युवक सवार थे। पुलिस के मुताबिक ब्रह्मावाला खाला निवासी 18 वर्षीय अनिकेत वाहन चला रहा था। तेज गति के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकराया और इसके बाद पलट गया। हादसे में अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे में ब्रह्मावाला खाला निवासी हर्षित (18) और शोएब मलिक (19) घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वाहन में सवार चौथे युवक अजय (20) के संबंध में पुलिस आवश्यक जानकारी जुटा रही है। रायपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में वाहन की तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है।