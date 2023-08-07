Uttarakhand News: जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड, एक दिन में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन

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उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की जल विद्युत परियोजनाओं से पांच अगस्त को बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले 28 जुलाई का बना रिकॉर्ड भी टूट गया। यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल ने बताया कि जल विद्युत परियोजनाओं से 5 अगस्त को अब तक का रिकॉर्ड 2.5962 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ है।
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