Notifications

मेरा शहर

विज्ञापन
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   New record of power generation from hydropower projects Uttarakhand news in hindi

Uttarakhand News: जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड, एक दिन में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 07 Aug 2023 01:42 PM IST
सार

जल विद्युत परियोजनाओं से 5 अगस्त को अब तक का रिकॉर्ड 2.5962 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ है। यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल ने इस कामयाबी पर खुशी जताई।

New record of power generation from hydropower projects Uttarakhand news in hindi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Us

उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की जल विद्युत परियोजनाओं से पांच अगस्त को बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले 28 जुलाई का बना रिकॉर्ड भी टूट गया। यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल ने बताया कि जल विद्युत परियोजनाओं से 5 अगस्त को अब तक का रिकॉर्ड 2.5962 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ है।



ये भी पढ़ें...National Handloom Day:  देश-दुनिया में छाए उत्तराखंड के हथकरघा उत्पाद, कंडाली और भांग से किए जा रहे तैयार


बताया कि 28 जुलाई को ही निगम की परियोजनाओं से 2.5912 करोड़ यूनिट उत्पादन किया गया था। उन्होंने इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उपलब्धि विद्युत गृहों की मशीनों के बेहतर संचालन, रखरखाव और कार्मिकों के उत्कृष्ट कार्य से ही संभव हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree
Election

अपना शहर चुनें

  • Downloads
    Android App
    itune App
    News Stand

Follow Us

  • Facebook Page
  • Twitter Page
  • Youtube Page
  • Instagram Page
  • Telegram

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

Subscribe Now
© 2022-23 Amar Ujala Limited

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अपना शहर चुनें और लगातार ताजा
खबरों से जुडे रहें

एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed