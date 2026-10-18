हर विकास खंड में खेत बचाओ अभियान के तहत होंगे 25 कार्यक्रम : गणेश जोशी

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प्रदेशभर में कुल 2,375 कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनके माध्यम से प्रदेश के लगभग 1.20 लाख किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के तहत किसानों को मसूर के 11,000 मिनी किट भी वितरित किए जाएंगे। जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान को बताया कि प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से लगभग 17,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के तहत निर्धारित मानकों से अधिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके।किसानों को बीमा क्लेम का जल्द भुगतान होकृषि मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2026 और रबी-2025-26 में प्रभावित किसानों को बीमा क्लेम का जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का भी केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध किया। घेरबाड़ योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पहले से अवमुक्त 25 करोड़ के अतिरिक्त शेष धनराशि भी तत्काल जारी करने का अनुरोध किया। बैठक में महानिदेशक कृषि एवं उद्यान डॉ. आनंद श्रीवास्तव, निदेशक कृषि दिनेश सिंह आदि मौजूद थे।