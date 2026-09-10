Dehradun News: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ने जीता बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:08 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:08 PM IST
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देहरादून। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर की टीम ने 65वीं अंतरराष्ट्रीय सब-जूनियर सुब्रतो मुखर्जी फुटबाॅल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया। टीम ने टॉप-आठ में जगह बनाने के साथ 50 रुपये का नकद पुरस्कार व बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड भी अपने नाम किया।
कॉलेज की प्रधानाचार्य शबाली गुरुंग ने बताया कि बंगलूरू में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 25 टीमों ने प्रतिभाग किया। कॉलेज की टीम ने प्रथम व द्वितीय चरण के मैच जीत कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में टीम सीबीएसई से पराजित हो गई, लेकिन प्रथम आठ टीमों में स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयोजन समिति टीम के खेल से इतनी प्रभावित हुई कि टीम को 50,000 रुपये की धनराशि व बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड से पुरस्कृत किया गया।
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कॉलेज की प्रधानाचार्य शबाली गुरुंग ने बताया कि बंगलूरू में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 25 टीमों ने प्रतिभाग किया। कॉलेज की टीम ने प्रथम व द्वितीय चरण के मैच जीत कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में टीम सीबीएसई से पराजित हो गई, लेकिन प्रथम आठ टीमों में स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयोजन समिति टीम के खेल से इतनी प्रभावित हुई कि टीम को 50,000 रुपये की धनराशि व बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड से पुरस्कृत किया गया।
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