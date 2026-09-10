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Dehradun News: जीवन का हिस्सा हैं मुश्किलें और असफलताएं

Thu, 10 Sep 2026 06:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 06:31 PM IST
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Difficulties and failures are a part of life.
देहरादून। ग्राफिक एरा हिल विवि में छात्र-छात्राओं को तनाव से बचने के लिए दो दिवसीय अनस्टक आईआरएल: माइंड मैटर्स कार्यक्रम का बृहस्पतिवार को शुभारंभ किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने, तनाव से बचने और समय पर परामर्श लेना जरूरी है।
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समारोह की मुख्य अतिथि कुलपति डॉ. तबस्सुम नकवी ने कहा कि मुश्किलें और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे उबरने के लिए मानसिक मजबूती जरूरी है। उन्होंने छात्रों से तनाव और परेशानियों पर खुलकर बात करने, जरूरत पड़ने पर मदद लेने और हर चुनौती से सीखकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। अंतरमन कंसल्टिंग की प्रबंध निदेशक और सीईओ डॉ. सीमा रेखा ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सीखने, विकास और बेहतर जीवन की मजबूत नींव है। छात्रों पर पढ़ाई, अपेक्षाओं और भविष्य को लेकर बढ़ते दबाव के बीच उन्हें अपनी परेशानियों पर खुलकर बात करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में ऐसा सुरक्षित माहौल होना चाहिए, जहां छात्र-छात्राएं बिना झिझक अपनी भावनाएं साझा कर सकें, समय पर मदद लें और एक-दूसरे का सहयोग करें। कार्यक्रम में डॉ. अनुभा पुंडीर, मुस्कान जग्गी समेत शिक्षक- शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं शामिल रहे।
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