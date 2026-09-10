Dehradun News: अंडर-14 गढ़वाल टीम के चयन के लिए ट्रायल संपन्न
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:11 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:11 PM IST
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देहरादून। राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड की अंडर-14 गढ़वाल टीम के चयन के लिए ट्रायल का आयोजन हिंदू नेशनल कॉलेज स्थित स्टंप क्रिकेट एकेडमी के मैदान में किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की दक्षता का परीक्षण किया गया।
ट्रायल में चयनकर्ता व सीनियर कोच तीर सिंह ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के जिला पदाधिकारी कौशिक ने बताया कि चयनित गढ़वाल टीम 22 सितंबर से अलीगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता के बाद चयनित खिलाड़ियों के लिए एक विशेष कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चयनित खिलाड़ियों की सूची जल्द जारी की जाएगी।
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ट्रायल में चयनकर्ता व सीनियर कोच तीर सिंह ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के जिला पदाधिकारी कौशिक ने बताया कि चयनित गढ़वाल टीम 22 सितंबर से अलीगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता के बाद चयनित खिलाड़ियों के लिए एक विशेष कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चयनित खिलाड़ियों की सूची जल्द जारी की जाएगी।
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